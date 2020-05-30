Правительство выделило 8,1 млрд руб. на услуги по обращению с мусором

Российский кабмин одобрил выделение средств субъектам для обеспечения деятельности по оказанию услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщается на сайте правительства.
Распоряжением предлагается утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 67 субъектов РФ в размере 8 101 814,2 тысячи рублей. Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу, — сказано в сообщении.
Отмечается также, что средства выделяются для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология».
Как писал NEWS.ru, ранее глава правительства Михаил Мишустин дал возможность частным медицинским центрам получить субсидии для стимулирующих выплат врачам и медперсоналу, которые ведут борьбу с COVID-19.
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