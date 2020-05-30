Правительство выделило 8,1 млрд руб. на услуги по обращению с мусором

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Глава правительства Михаил Мишустин дал возможность частным медицинским центрам получить субсидии для стимулирующих выплат врачам и медперсоналу, которые ведут борьбу с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Получать субсидии частные больницы смогут на стимулирующие выплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — сказано в сообщении. Изменения в правилах предоставления субсидий объясняются...