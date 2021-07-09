Правительство России выделило 6 млрд рублей на развитие сельских территорий

Правительство России выделило шесть миллиардов рублей на развитие сельских территорий. Об этом сообщили на сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, два миллиарда рублей выделено на поддержку сельской ипотеки.

Также свыше 2,7 миллиарда рублей направят на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 26 российских регионах, а ещё более 1,1 млрд — на возведение детских и спортивных площадок, ремонт дорог в 44 регионах. Более того, 68 миллионов рублей направят в Костромскую область для строительства новой дороги.