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Правительство России выделило 6 млрд рублей на развитие сельских территорий

11:21, 10 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Правительство России выделило шесть миллиардов рублей на развитие сельских территорий. Об этом сообщили на сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, два миллиарда рублей выделено на поддержку сельской ипотеки. 

Также свыше 2,7 миллиарда рублей направят на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 26 российских регионах, а ещё более 1,1 млрд — на возведение детских и спортивных площадок, ремонт дорог в 44 регионах. Более того, 68 миллионов рублей направят в Костромскую область для строительства новой дороги.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило постановление о расширении программы «Семейная ипотека» и продлении программы «Льготная ипотека» ещё на один год. Соответствующее решение было принято в соответствии с поручением президента страны. Кроме того, будут расширены условия программы «Семейная ипотека». Теперь приобрести по ней жильё смогут и семьи с одним ребёнком.

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