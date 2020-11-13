Правительство одобрило механизм ввода в оборот ветеринарных препаратов

https://static.news.ru/photo/8ce7a4c4-2682-11eb-9ad5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Правительство РФ одобрило механизм ввода в оборот ветеринарных препаратов. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму в установленном порядке.

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ „Об обращении лекарственных средств“ в части ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для ветеринарного применения», — говорится в сообщении правительства.

Уточняется, что этот законопроект устанавливает механизм ввода таких препаратов в гражданский оборот на территории РФ.

Как писал NEWS.ru, МВД предложило узаконить использование эторфина в ветеринарии. Сейчас этот наркотик входит в список веществ, оборот которых в России запрещён. Препарат относится к опиоидным анальгетикам. Даже малая его доза способна вогнать в сон слона, бегемота или медведя. Для крупных животных такой наркоз безвреден, зато даёт возможность ветеринарам осмотреть животное, вылечить ему зубы или обработать копыта.

В российском правительстве полагают, что использование препарата в отечественной ветеринарии позволит проводить лечебные вмешательства, предотвращая неизлечимые заболевания и даже вынужденный убой ценных животных. С инициативой легализовать наркотик в МВД обратился Минсельхоз. В итоге было предложено перевести вещество из списка запрещённых в перечень средств, оборот которых ограничен и контролируется государством.