Курс на долголетие: в России выросла доля пенсионеров с разными болезнями

В России увеличилась доля пожилых людей с различными заболеваниями. Изменения зафиксированы среди россиян, которые находятся под диспансерным наблюдением. В ближайшие несколько лет этот показатель может вырасти ещё больше. С одной стороны — из-за режима самоизоляции, с другой — из-за модернизации системы здравоохранения в стране. О том, что влияет на показатели заболеваемости пожилых россиян и как они могут измениться в будущем, — в материале NEWS.ru.

Доля лиц старше трудоспособного возраста, которые имеют заболевания, патологические состояния и при этом находятся под диспансерным наблюдением, выросла с 53% в 2018 году до 59% в 2019-м. Речь идёт о женщинах старше 54 лет и мужчинах старше 59 лет. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Увеличение показателя заболеваемости в первую очередь связано с восстановлением системы здравоохранения. В 2000–2015 годах количество больниц в России сократилось в два раза — с 10,7 до 5,4 тысячи. В стране были закрыты и переданы в частные руки тысячи фельдшерско-акушерских пунктов и сельских больниц. Начиная с 2018 года подобная тенденция пошла на спад.

Произошло это, в частности, после того, как в 2017-м во время прямой линии к президенту России Владимиру Путину обратилась онкобольная россиянка Дарья Старикова, которая пожаловалась на недоступность лечения. Её история вызвала широкий общественный резонанс и указала на назревшую проблему. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал хирург и кардиолог Владимир Хорошев.

Власти стали возобновлять систему здравоохранения. На эту работу уйдут десятилетия, однако диагностическая база в стране уже начала понемногу усиливаться. В сельские местности стали привлекать врачей — специалисты выявляют больше проблем со здоровьем у пожилых, чем раньше. Это приводит к росту доли пенсионеров, которые имеют заболевания и при этом находятся под диспансерным наблюдением. Владимир Хорошев хирург и кардиолог хирург и кардиолог

Уровень выявляемости пенсионеров с заболеваниями в ближайшее время должен стать ещё выше. В федеральном проекте «Старшее поколение» президент России поставил задачу к 2024 году отправить под диспансерное наблюдение не менее 90% лиц старше трудоспособного возраста, у которых обнаружены заболевания и патологические состояния. Кроме того, к этому времени профилактическими осмотрами и диспансеризацией должны быть охвачены не менее 70% пожилых россиян.

Ещё одна причина роста доли пенсионеров с заболеваниями — увеличение продолжительности жизни населения. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

В 2019 году продолжительность жизни в стране составила 73,4 года, достигнув своего исторического максимума. По данным Минздрава, связано это с уменьшением смертности среди населения в трудоспособном возрасте. Так, у мужчин этот показатель стал на 3,5% меньше, а у женщин — на 2,1%.

Подобная тенденция приводит к увеличению в России числа людей того возраста, в котором чаще всего фиксируются те или иные заболевания, пояснил Кондрахин.

Между тем доля пенсионеров с разными заболеваниями в ближайшие годы может увеличиться не только по вышеназванным причинам. Ухудшение статистики может наблюдаться в случае введения повторного режима самоизоляции в России, считает специалист.

Длительное нахождение дома без физической активности может привести к сахарному диабету у части пожилого населения страны. Он, в свою очередь, может стать причиной заболеваний почек и нейропатии — нарушения чувствительности кожных покровов.

Зачастую из-за недостатка физической активности у пожилых людей также возникают проблемы с вестибулярным аппаратом.

Пока человек двигается, его организм получает тренировку. Она особенно важна в пожилом возрасте, когда головной мозг уже не такой пластичный. А когда пенсионер на протяжении длительного времени находится без достаточной физической активности, рецепторы этого органа привыкают к подобному состоянию. Впоследствии при ходьбе у человека повышается вероятность падения и травматизации. Андрей Кондрахин член Российского научного медицинского общества терапевтов член Российского научного медицинского общества терапевтов

Из-за повторного карантина некоторые пенсионеры могут столкнуться с сердечной недостаточностью — орган будет ослабевать из-за пассивного образа жизни и набора массы тела. В группе риска также окажутся те пожилые люди, у которых выявлено расширение варикозных вен нижних конечностей. Из-за долгого сидячего положения они могут приобрести тромбофлебит — воспаление стенок вен, в которых формируется тромб.

Чтобы обезопасить себя от болезней во время возможного карантина, специалист рекомендует выполнять различные упражнения в домашних условиях — найти подходящие можно в Интернете. Для тех же, кто к этому не готов, врач советует ходить по квартире. В пожилом возрасте пользу организму приносит любая, даже небольшая активность, пояснил специалист.