16 января 2026 в 17:10

Появилось видео серии ударов по атаковавшей Брянскую область системе HIMARS

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Сети появилось видео с серией ударов по американской системе залпового огня HIMARS, с помощью которой ВСУ атаковали Брянскую область. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка». По информации источника, РСЗО осуществляла пуски ракет из Черниговской области.

В ходе разведывательных мероприятий была обнаружена пусковая «HIMARS». В тот момент, когда бойцы ВСУ стреляли по Брянской области, к ним уже летели дроны, которые буквально чуть-чуть не успели предотвратить пуски ракет, — отметил источник канала.

Собеседник издания рассказал, что техника была перехвачена и уничтожена прямо во время движения, спустя несколько минут после выезда с позиции. Удар первого беспилотника поджег машину, вынудив экипаж сбежать, а второй полностью уничтожил РСЗО.

Ранее Министерство обороны РФ обнародовало кадры из освобожденного Закотного в Донецкой Народной Республике. На видео – российский боец, поднимающий российский флаг. Об освобождении села стало известно 16 января. Там отметили, что населенный пункт был взял под контроль благодаря 7-й отдельной гвардейской «Чистяковской» мотострелковой бригады.

