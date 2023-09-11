Появилась новая версия крушения «Луны-25» РИА Новости: «Луна-25» могла упасть из-за неисправности измерителя ускорения

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Причиной крушения российской межпланетной станции «Луна-25» могла стать неисправность прибора для изменения ориентации и ускорения «Биус — Л», сообщил РИА Новости осведомленный источник. Он отметил, что данный прибор не имел ранее опыта эксплуатации в космосе.

Между «новинкой» и испытанным устройством всегда лучше выбирать второй вариант. Однако «Биус-Л» испытаний в космосе не проходил, — сказал собеседник агентства.

Прибор предназначен для определения ориентации космической станции и определения скорости полета. Полученные данные он передает на компьютер станции, которая выдает команду двигателю. Источник подчеркнул, что сбой прибора для навигации является только одной из версий, окончательное решение остается за аварийной комиссией.

Инерциональный блок «Биус-Л» разработали специалисты НАЦ автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина. Он сделан с помощью российских комплектующих, включая электронику. Как сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, для разработчиков стояла задача создать полностью российский прибор в максимально короткий срок.

20 августа в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что первая почти за 50 лет отечественная станция «Луна-25» разбилась, столкнувшись с поверхностью спутника Земли. До этого стало известно о нештатной ситуации во время плановой подачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. Связь со станцией потеряли 19 августа, спустя чуть более недели с момента запуска. Предполагалось, что 21 августа аппарат достигнет естественного спутника Земли и займется поиском воды на поверхности.