Посол США в России назвала странным и средневековым термин англосаксы Посол США в России Трейси назвала странным и средневековым термин англосаксы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Термин «англосаксы», упомянутый в обновленной Концепции внешней политики России, кажется странным и почти средневековым, заявила американский посол в Москве Линн Трейси в интервью газете «Коммерсант». По ее словам, этот термин не передает сущность США как многонационального государства.

Я хотела бы обратить внимание на странное упоминание «англосаксов» (в Концепции). Этот термин кажется архаичным и почти средневековым. Не удивлюсь, если вдруг услышу про варягов, — сказала Трейси.

По мнению Трейси, слово «англосаксы» не отображает суть США, как страны, в которой проживают представители разных народов со всего мира, которые «вносят свой вклад в американскую культуру, значительно обогащая американскую жизнь».

Мы очень гордимся своей страной, которая привлекает лучшие таланты и традиции, с которыми люди приезжают к нам, и делает их нашим общим наследием, — добавила она.

Ранее посольство США в Москве отклонило приглашение послу Линн Трейси на заседание комиссии Госдумы для дачи пояснений о деятельности американских биолабораторий на Украине. Там отметили, что Вашингтон «полностью соблюдает свои обязательства по Конвенции о биологическом оружии, США нигде не разрабатывают и не обладают таким оружием», а также уже «полностью развенчали» обвинения в свой адрес.