Стало известно, посетит ли посол США заседание Госдумы о биолабораториях Посол США в РФ Трейси не посетит заседание ГД о деятельности биолабораторий США на Украине

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Посол США в России Линн Трейси

Посольство США в Москве отклонило приглашение послу Линн Трейси на заседание комиссии Госдумы для дачи пояснений о деятельности американских биолабораторий на Украине, сообщили ТАСС в американском диппредставительстве. Там отметили, что Вашингтон «полностью соблюдает свои обязательства по Конвенции о биологическом оружии, США нигде не разрабатывают и не обладают таким оружием», а также уже «полностью развенчали» обвинения в свой адрес.

Посольство США в Москве подтверждает, что мы отклонили приглашение Госдумы, адресованное послу Трейси, посетить заседание комиссии Государственной думы Российской Федерации, — сказали в американской дипмиссии.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин дал поручение депутатам пригласить дипломата в ГД. До этого на заседании комиссии ожидали замгоссекретаря США по политическим делам Викторию Нуланд, однако она не ответила на приглашение. Володин назвал неявку политика неуважением к парламенту.

В начале апреля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов. Он также подчеркнул, что в районах зарубежных биолабораторий США есть риск распространения опасных патогенов. Их работа в третьих странах создает серьезную угрозу для целых регионов.