США продолжили строительство биолабораторий на Украине Начальник войск РХБЗ Кириллов: США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине

Фото: Markus Heine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лабораторные исследования

США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Он подчеркнул, что существует риск распространения опасных патогенов в районах биолабораторий, подконтрольных США, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

Несмотря на вынужденную паузу, связанную с проведением спецоперации, в настоящее время деятельность в рамках программы возобновлена. Основными задачами на данном этапе являются продолжение строительства биолабораторий на Украине, а также расширение формата подготовки украинских специалистов-биологов, — заявил он.

Кроме того, ведомство опубликовало список ряда участников американских военно-биологических программ, в число которых входят должностные лица Пентагона, его подрядных организаций, американских биотехнологических корпораций, государственных институтов и частных компаний Украины. Отмечается, что многие из них покинули территорию Украины, скрываясь от ответственности.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в США создано около 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяют Вашингтону формировать распространение эпидемий. Вместе с тем, она убеждена, что на территории Украины под видом биолабораторий создаются военные объекты США и НАТО.