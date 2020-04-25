После эпидемии коронавируса российских врачей отправят на отдых

https://static.news.ru/photo/006f2402-86d4-11ea-b18f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Angela to Roxel/imagebroker.com/Global Look Press

В России намерены создать специальные программы туристического отдыха для врачей. Предполагается, что воплощать идеи в жизнь начнут после нормализации эпидемиологической обстановки в стране, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По её словам, туроператоры и отельеры уже приступили к разработке специальных предложений для медиков.

Туризм может оказать поддержку сфере медицины не только текущей практикой размещения на своей территории медицинского персонала в период коронавируса, но и дальнейшим предоставлением льгот и преференций медицинскому персоналу, — цитирует пресс-служба Ростуризма выступление Догузовой на встрече министров туризма «Группы двадцати» (G20), которая прошла в формате онлайн-конференции.

Глава ведомства также призвала зарубежных коллег присоединиться к российской инициативе и рассмотреть возможность создания совместных туристических проектов.

Ранее, как писал NEWS.ru, во Владимирской области призвали бывших медработников вернуться в профессию, а выпускников медицинских вузов, не работающих по специальности, помочь в борьбе с коронавирусом.