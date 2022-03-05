Популярность VPN-приложений в России за неделю выросла на 1268%

VPN-приложения в России стали занимать верхние строчки в App Store и Google Play, а количество их загрузок выросло на 1268% по сравнению с временем до начала специальной операции РФ на Украине, об этом свидетельствуют данные специализированного портала Appfigures.

По информации сервиса, среднее количество скачиваний VPN-приложений из России ранее составляло 10 тысяч в день, однако в первый день весны количество скачиваний достигло отметки полмиллиона.

За период с 24 февраля по 1 марта VPN-программы скачали более 1,3 миллиона раз.

VPN, Virtual Private Network (виртуальная частная сеть), обеспечивает выход в Интернет через сервера других стран, позволяя пользователям обходить различные ограничения в Сети.

Ранее в пресс-службе ведомства заявили, что популярная американская соцсеть Twitter была заблокирована на территории РФ по причине распространения площадкой недостоверной «общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине».

Вместе с Twitter российские пользователи были лишены возможности посещения социальной сети Facebook. Роскомнадзор пояснил, что причиной такого решения стала цензура в отношении российских СМИ.