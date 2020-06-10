Попова заявила о необходимости соблюдать масочный режим по всей России

https://static.news.ru/photo/149d66d8-ab04-11ea-89aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режим ношения масок и дезинфекции должен сохраняться на всей территории России. Об этом говорит имеющаяся на сегодняшний день статистика по распространению коронавирусной инфекции нового типа по стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главного санитарного врача РФ, режим ношения масок, гигиенической обработки рук и дезинфекции должен и дальше неукоснительно соблюдаться не только в России, но и в остальных странах мира. Как отметила Попова, даже хорошие эпидемиологические показатели в различных регионах не должны вести за собой немедленный переход от одного этапа снятия ограничений к другому.

Для этого обязательно должно пройти не меньше 14 дней, период инкубации, чтобы увидеть, есть какие-то осложнения эпидпроцесса или нет. И только в этом случае происходит переход, — приводит слова главы Роспотребнадзора «Интерфакс».

Попова также подчеркнула, что ограничения, введённые на фоне пандемии, снимаются, однако правила безопасности остаются в силе.

Как ранее передавал NEWS.ru, меры безопасности в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа необходимо продолжать соблюдать, несмотря на снижение числа заражённых. С таким заявлением 10 июня выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.