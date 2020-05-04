Попова рассказала о снятии карантинных мер

https://static.news.ru/photo/43f6873c-8df6-11ea-93af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На данный момент есть только надежда, что ограничительные меры, принятые для контроля над распространением коронавируса, будут сняты. Говорить об этом можно будет ближе к 12 мая. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она ещё раз пояснила, что снятие карантина может быть только после оценки эпидемической ситуации. И какая эта ситуация будет, зависит только от нас, напомнила Попова.

Мы говорим, что средняя инкубация 4-6-8 дней, если мы сегодня начнём нарушать, то 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать режим, может быть. А вот если мы не начнём нарушать и останемся заботящимися о своем здоровье и своих близких, и продолжим это делать, то можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда, определенность появится ближе к 12-му числу и будет зависеть от того, насколько ответственно мы относимся к своему здоровью и своих родных, — сказала глава Роспотребнадзора в эфире «Россия 24».

На 4 мая COVID-19 в мире заражены более 3,5 млн человек. Жертвами болезни стали более 247 тысяч пациентов, более 1,1 млн удалось выздороветь.

В России к этому дню 145 268 случаев коронавируса. За сутки число заражённых увеличилось на 10 581. 18 095 человек справились с опасным заболеванием. Умерли 1 356 человек. Всего за сутки в РФ от коронавирусной инфекции и её последствий скончались 76 человек.

В Москве, где наибольшее число подтверждённых случаев, 77 401 заболевший. За сутки их число увеличилось на 5 795. Вылечились от COVID-19 7 573 пациента, а 764 умерли с начала пандемии.

Как писал NEWS.ru, ранее власти сообщили, что студентам медвузов Москвы заплатят за практику в коронавирусных стационарах.