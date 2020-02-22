Больницу, куда прибыли эвакуированные из Японии российские граждане, посетили президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По словам Минниханова, инфекционная больница соответствует всем требованиям, а персонал хорошо подготовлен. Попова подтвердила, что медики показали свой профессионализм, столкнувшись с необычной ситуацией и поблагодарила руководство республики и медработников,
В больнице доставлены восемь человек, один из них — ребёнок. В отдельных инфекционных боксах они продут две недели.
Как писал NEWS.ru ранее, по меньшей мере 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег в порту Иокогамы после двухнедельного карантина без проверки на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен