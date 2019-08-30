https://static.news.ru/photo/4769d3e8-cb45-11e9-ac65-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следствие предъявило Полу Уилану обвинение в шпионаже в окончательной редакции. Об этом сообщил адвокат американца Владимир Жеребенков.

При этом, как отметил адвокат, суть нынешних претензий несущественно отличается от предыдущего и не является убедительной.

Я не увидел в обвинении веских доказательств вины моего подзащитного. Считаю, что данное обвинение не обоснованно, незаконно и содержит много противоречий, — цитирует Жеребенкова « Интерфакс ».

По его словам, расследование дела практически закончено. О его завершении, как предполагается, следователь официально объявит на следующей неделе. После этого защита начнёт изучать материалы и собранные доказательства.

Адвокат подчеркнул, что Уилан отрицает все выдвинутые против него обвинения и виновным себя не признаёт.

Гражданина четырёх стран — Ирландии, Канады, США и Великобритании — сотрудники ФСБ задержали 28 декабря 2018 года. По версии следствия, он получил флешку с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств, что является гостайной. Уилан же утверждает, что думал, будто на переданном ему носителе содержится информация культурного значения.

По некоторым данным, иностранец на самом деле искал курсантов для личного знакомства и совместного времяпрепровождения. Информация о молодых людях и содержалась на изъятом носителе.