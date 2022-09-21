Полковник запаса: Россия не применит ядерное оружие в конфликте с Западом Полковник запаса Головатюк: у России достаточно вооружения, чтобы сломить силы противника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не будет применять ядерное оружие в конфликте с Западом, сообщил член президиума организации «Офицеры России» полковник запаса Андрей Головатюк. В беседе с Pravda.Ru он отметил, что Российская Федерация имеет достаточно других вооружений, чтобы сломить силы противника.

Я не считаю, что ядерное оружие будет применено в данном военном конфликте. Считаю, что сейчас на данном этапе это нереально и речь об его применении не идёт, — сказал полковник запаса.

По словам Головатюка, Россия будет защищать всеми имеющимися способами и средствами свои национальные интересы и безопасность. Также он посоветовал странам Запада «не трогать» Россию.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее сообщил, что слова президента России Владимира Путина о готовности России использовать любые средства для защиты территориальной целостности были восприняты в США со всей серьезностью. Однако в Вашингтоне пока не видят необходимости повышать готовность сил стратегического сдерживания.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. Он подчеркнул, что страны Запада открыто говорят о применении ядерного оружия, а также подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России.