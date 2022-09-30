Политолог Маркелов: ядерных запасов в России меньше, чем заявляют в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ядерных запасов в России меньше, чем заявляют в США, а потому возобновление инспекций в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ) ничем не опасно для Москвы — «ужиматься» придется именно Вашингтону, убежден политолог Сергей Маркелов. По его словам, которые передает «360», американцы имеют своей целью использовать данные от инспекций в информационной войне в целях пропаганды.

Тут нам бояться нечего. <...> У нас всего меньше, чем заявили американцы. Поджиматься и худеть нужно американцам, а не нам <...>. Понятно, что в условиях сегодняшней информационной войны эти ребята становятся информаторами. Это все непрозрачно и обратится в пропаганду, — считает эксперт.

Маркелов уточнил, что подобные инспекции проводятся для того, чтобы проверить количество имеющегося у страны оружия, а также убедиться, что его не стало сверх нормы. В течение месяца Россия обязана будет предоставить доступ, а проверяющие смогут находиться на территории страны два месяца, пояснил политолог.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что в данный момент рассматривается вопрос возобновления инспекций по договору СНВ-3, остановленных в 2020 году из-за пандемии. По ее словам, стороны обсуждают организационные и технические моменты для полноценного осуществления договора.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Россия не имеет права обладать ядерным оружием, так как Москва якобы не способна гарантировать безопасность мира. По мнению украинского лидера, угрозы использования ядерного оружия стали постоянным нарративом российских официальных лиц. Он также привел в пример отказ России уйти с территории Запорожской АЭС.