Политики рассказали о возможности сохранить Советский Союз 30 лет назад

Советский Союз можно было сохранить с помощью своевременных реформ или в формате другого объединения. Однако внешние силы и внутренние процессы окончательно ослабили империю. Такое мнение в интервью РИА Новости высказали политики и эксперты.

Как полагает личный переводчик Михаила Горбачёва и глава пресс-службы «Горбачёв-фонда» Павел Палажченко, СССР можно было сохранить как конфедерацию, в которую входили бы семь или восемь республик. Такое предложение, по словам Палажченко, выдвигал и сам Горбачёв.

Последнее предложение Горбачёва о конфедеративном союзе было осуществимым. По крайне мере это гарантировало бы и единые вооружённые силы, не надо было бы решать проблему ядерного оружия, проблему военно-морского флота и так далее... Можно было найти какой-то вариант. Несколько республик, семь или восемь, готовы были подписать конфедеративный договор, — отметил он.

Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков полагает, что стране мешали устаревшая плановая экономика и игнорирование развития Запада, однако при обновлении КПСС и правильном экономическом развитии единое государство можно было сохранить.

Надо было проводить реформы, в первую очередь в экономике: не стоять в стороне от научно-технического прогресса, менять взаимоотношения предприятий и трудящихся. Партию надо было обновлять, потому что её руководство оторвалось от масс, — сказал Рыжков.

Политолог Алексей Зудин убеждён, что произошедшее было неизбежно, а активную роль в распаде СССР сыграли внешние силы. Они стремились ослабить государство. Однако определяющими стали внутренние факторы.

Я не соглашусь с оценкой тех специалистов, кто полагает, что попытка ГКЧП повернуть процессы вспять, если бы она удалась, Союз удалось бы сохранить. Нет, к сожалению, в дело вступили уже исключительно мощные и глубинные силы, не только политические, но и экономические, социальные, важные идеологические процессы дезинтеграционные уже глубоко зашли, поэтому ГКЧП предотвратить распад Советского Союза не мог, — подчеркнул Зудин.

8 декабря 1991 года руководители России, Украины и Белоруссии подписали соглашение, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание СНГ. 25 декабря 1991 года Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. 26 декабря Советом республик Верховного Совета СССР была принята декларация о прекращении существования Союза.

Ранее сообщалось, что каждый пятый взрослый россиянин не сумел правильно расшифровать аббревиатуру СССР. Как сообщил ВЦИОМ, большая часть не ответивших верно — молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет. При этом свыше 80 процентов участников опроса с задачей справились.