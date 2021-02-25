Политика, культура и традиции: что влияет на выбор имени для ребёнка

Весна, Август, Марс, Океана и Гамлет — именно такие имена получили некоторые новорождённые в Москве в 2020 году. Также родители решили назвать малышей Арья, Варис и Петир в честь героев знаменитого сериала «Игра престолов». При этом эксперты считают, что нетрадиционные имена могут негативно сказаться на психике ребёнка. О том, как культура и политика влияют на популярность того или иного имени и чем ещё руководствуются новоиспечённые родители при его выборе для чада, — в материале NEWS.ru.

В большинстве российских семей есть традиция называть детей в честь дедушки или бабушки. Кроме того, существует тенденция нарекать новорождённых «двойными именами», повторяющими отчество, например, Иван Иванович или Александр Александрович. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил кандидат филологических наук, автор проекта «Ономастика России» Сергей Попов.

Кроме того, россияне нередко называют детей в честь своих кумиров. Зачастую это герои военных и революционных событий. Сегодня Василий Чапаев — персонаж анекдотов, а примерно 50 лет назад его воспринимали как героя Гражданской войны, и многих мальчиков называли в его честь, поясняет Попов. А в 1961 году был бум популярности имени Юрий — в честь Гагарина, который первым покорил космос.

Кроме того, среди кумиров россиян есть политики. Среди представителей старшего поколения сегодня можно встретить много Владимиров Ильичей, которым дали имена в честь Ленина — основателя и первого главы правительства Советской России. Также известен случай, когда новорождённую двойню назвали именами Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана — в честь исторического события, когда политики встретились впервые, рассказывает специалист.

Также детям дают имена героев фильмов и сериалов, а также актёров, поясняет Попов. К примеру, после выхода картины «Тихий Дон» многих девочек называли Элиной в честь исполнительницы главной роли Быстрицкой. Сегодня же популярностью пользуются имена персонажей сериала «Игра престолов».

При выборе имени для малыша россияне вспоминают и о выдающихся спортсменах. После чемпионата мира по футболу, который прошёл в России в 2018 году, многих детей стали называть в честь Артёма Дзюбы и Игоря Акинфеева.

На выбор имени может влиять и социокультурная, политическая повестка. В СССР у многих людей была эйфория от смены идеологии, и детей называли аббревиатурами — Даздраперма («Да здравствует Первое мая!»), Вилор (Владимир Ильич Ленин — организатор революции), Петивчет (пятилетка в четыре года). Сегодня же многие россияне пытаются подобрать ребёнку имя, которое бы не только красиво звучало, но и сочеталось с отчеством. Сергей Попов кандидат филологических наук, автор проекта «Ономастика России» кандидат филологических наук, автор проекта «Ономастика России»

Психологические факторы

Judith Thomandl/imageBROKER.com/Global Look Press

На выборе имени для новорождённого также сказываются ситуации, которые сильно изменили жизнь пары или повлияли на её создание. В таком случае назвать малыша могут в честь определённого человека — в благодарность за его дела. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Елена Данилова.

Кроме того, на выбор родителей зачастую влияет то, какие имена носили люди, которые встречались на жизненном пути мамы и папы. Нередко у супругов возникают плотные ассоциации, в соответствии с которыми пара принимает решение, поясняет Данилова.

Ещё один фактор при выборе имени для ребёнка — психологическое состояние родителей. Не реализовавшие себя люди, у которых не получилось добиться успеха в работе или социуме, нередко дают своим детям нестандартные имена, например, Россия, Ковид, Рудуга или Луна. Они несильно задумываются о будущем малыша и зачастую лишь желают выделиться на фоне остальных родителей, отмечает Данилова.

Мало кто задумывается о том, как ребёнку с подобным «названием» жить в социуме, как к нему будут обращаться, каково будет ему представляться и заявлять о себе. Безусловно, человек сможет поменять имя на менее броское, когда вырастет, но благодаря излишней оригинальности родителей психологическую травму он может получить уже в раннем возрасте. Елена Данилова психолог психолог

Кроме того, нетрадиционные имена для ребёнка часто выбирают россияне, которым в детстве не хватало внимания от папы и мамы. По этой причине они пытаются обратить на себя внимание окружающих и компенсировать этот недостаток, поясняет психолог. Вот только страдают от этого дети, подытожила Данилова.