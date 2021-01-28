«Похоже, что это надолго»: эксперт о падении рубля

https://static.news.ru/photo/cc1257f2-6151-11eb-839a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Финансовый аналитик Степан Демура в разговоре с NEWS.ru объяснил, почему произошло резкое падение рубля относительно доллара и можно ли сказать, что началась длительная фаза послабления национальной валюты.

ГКО падает, инвесторы уходят из-за российского рублёвого долга, соответственно, идёт отток капитала и падения рубля. Это сейчас происходит по всему миру — отток капитала из-за высокорискованных активов. Насколько он будет постоянным, пока непонятно, похоже, что это надолго, — рассказывает эксперт.



Демура отметил, что если национальная валюта пробьёт «планку» в 77,5 рубля за доллар, то можно говорить, что началась новая фаза послабления российской валюты.



Пока это не случилось, не факт, что послабление началось. Всё выглядит так, но подтверждения пока этому нет, — заключил аналитик.



Ранее NEWS.ru сообщал, что курс доллара превысил отметку в 76 рублей, впервые с 1 декабря. Евро остановился на отметке в 91,76 рубля на момент утра 28 января.