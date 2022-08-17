Редкий акантозавр не пережил похищения из Ленинградского зоопарка Похищенную из Ленинградского зоопарка редкую ящерицу нашли мертвой под окнами многоэтажки

Фото: Global Look Press

В Петербурге 32-летний ранее судимый уроженец Тульской области в пьяном состоянии похитил редкого акантозавра из Ленинградского зоопарка. Позже его труп обнаружили под окнами многоэтажки. По данным Telegram-канала «Фонтантка SPB», ящерица погибла после падения с 12-го этажа.

Похищенную из Ленинградского зоопарка ящерицу нашли. Она выпала с 12 этажа, — говорится в сообщении.

Похитителя редкого акантозавра также нашли и задержали. По его словам, в состоянии алкогольного опьянения он повредил замок стеклянного террариума и вытащил оттуда рептилию, чтобы порадовать супругу. Позже под окнами его квартиры обнаружили труп животного, которое, по его заверениям, выпрыгнуло из окна на 12-м этаже. Отмечается, что зоопарк оценил ущерб в 21 тысячу рублей.

Ранее стало известно, что российский биолог Кирилл Кравченко приговорен к 11 годам тюрьмы в Бразилии за участие в незаконной международной торговле дикими животными. Суд также назначил ему штраф в размере свыше $32 тысяч. Кравченко уже задерживали в январе при попытке вывезти через международный аэропорт Сaн-Паулу 50 ящериц, выводок пауков, 20 редких жаб и 100 бeспозвоночных. Тогда его оставили на свободе, изъяв документы и установив за ним слежку.