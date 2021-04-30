Погода благоволит: хранилища в Крыму наполнились водой

https://static.news.ru/photo/f08e37ac-ab36-11eb-8a1a-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей1921/wikimedia.org

Выпавшие в апреле осадки на некоторых реках Крыма значительно превысили норму и пополнили местные водохранилища. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

В связи с благоприятно сложившейся синоптической обстановкой в апреле приток воды в водохранилища, расположенные в руслах рек, был существенным и составил: Белогорское — 7,87 млн куб. м, Симферопольское — 1,79 млн, Счастливое — 3,88 млн, Партизанское — 3,65 млн, Чернореченское —10,51 млн, — говорится в сообщении.

Общий объём воды в водохранилищах составил 85,8 млн кубических метров. Это на 24,4 млн больше, чем месяц назад.

30 апреля сообщалось, что депутаты Верховной рады решили на законодательном уровне запретить подачу воды в Крым. Законопроект был зарегистрирован в украинском парламенте. Его инициаторами выступают депутаты «Европейской солидарности», «Доверия» и «Голоса». В документе предложено ограничить поставки воды на полуостров до окончания его «временной оккупации» Россией.

Украинские власти регулярно поднимают тему ограничения подачи воды в Крым. В марте бывший президент страны Леонид Кравчук заявил, что Киев вновь пустит воду только в случае гуманитарной катастрофы.