Кравчук: Крым получит воду только в случае гуманитарной катастрофы

https://static.news.ru/photo/48d0742e-8e0f-11eb-8dde-96000091f725_660.jpg Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Украина возобновит подачу воды в Крым только в случае возникновения гуманитарной катастрофы на полуострове. Об этом заявил глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

Он пояснил, что украинская сторона не желает такого развития событий, однако не намерена снабжать Крым водой только «потому, что этого хочет Россия».

Я всегда делал акцент: не просто давать воду, а если произойдёт, чего я не хотел бы, гуманитарная катастрофа в Крыму с точки зрения обеспечения водой, — сказал Кравчук в эфире телеканала «Дом».

Он добавил, что ответственность за происходящее на полуострове, в том числе и за ситуацию с водой, лежит на России.

Ранее проблема обеспечения Крыма пресной водой решалась благодаря Северо-Крымскому каналу, идущему от Днепра. Он покрывал 85% потребностей жителей полуострова. Однако после присоединения к России подача пресной воды в республику со стороны Украины была полностью прекращена. В результате местным жителям пришлось использовать воду из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. В некоторых регионах полуострова во время засухи вводился режим экономии воды.

Как писал NEWS.ru, Кравчук заявил о намерении РФ пробить сухопутный коридор из Крыма на материковую Украину для обеспечения полуострова водой. При этом подчеркнул, что заставить Киев таким образом подавать воду на полуостров у Москвы не получится.