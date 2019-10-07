https://static.news.ru/photo/717c20ee-e96a-11e9-beaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Franziska Ritter/imageBROKER.com

Опытная эксплуатация производящих энергию из подводных течений устройств начнётся в 2020 году.

Проект разработан компанией «Энергоинновации», осенью 2019 года она проведёт испытания прототипа «Ныряющее крыло» в бассейне. По словам гендиректора компании Андрея Терентьева, уже удалось преобразовать водные потоки в механическую энергию, теперь предстоит преобразовать её в электрическую, передаёт РИА Новости .

Отличие «Ныряющего крыла» от его зарубежных аналогов в том, что оно может работать при скорости течения 0,3 метра в секунду, тогда как другие устройства требуют скорости метр в секунду, притом что основная масса течений Мирового океана движется со скоростью до 0,6 метров в секунду.

Своё название энергоферма получила за механизм своей работы — её движения похожи на ныряние и выныривание. «Ныряющее крыло» может использоваться на небольшой глубине и не мешает прохождению судов.

Как писал News.ru ранее, компания «Инжиниринговые технологии» разработала систему «Посейдон», позволяющую защищать суда и порты от кибератак. «Посейдон» ищет куберуязвивимости при помощи нейросетей и искусственного интеллекта. Аналогов программе в мире не существует, этой разработкой уже заинтересовались российские и зарубежные заказчики.