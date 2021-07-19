Под Петербургом засыпали дом, в котором нашли «частную тюрьму»

Дом во Всеволожском районе Ленинградской области, под которым была найдена «частная тюрьма», практически полностью засыпан песком и землёй при помощи спецтехники. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на участке, где расположено полуразвалившееся здание, в настоящее время остались следы гусениц. По словам соседки, работы начались ещё днём.

Как рассказала женщина, как только стало известно, что расположено на участке, туда сразу приехала техника. По мнению местной жительницы, правоохранители узнали про подземное сооружение ещё полтора года назад, задолго до огласки истории в СМИ.

Прибывшая на место техника сгребла большие кучи земли и песка к передней части дома, в результате чего спуски в подземную часть строения оказались заблокированы.

По данным агентства, участок выглядит запущенным, земля там перерыта, в оставленных траншеях скопилась вода. На место уже съезжаются местные жители, чтобы посмотреть на «достопримечательность».

Утром 19 июня СМИ сообщили, что в Ленобласти нашли подземный бетонный бункер, который мог служить частной тюрьмой. Его камеры закрывались на замки, используемые в СИЗО «Кресты». Вход в бункер закрывала бетонная плита, которая, предположительно, поднималась и опускалась с помощью гидравлики. Внутри несколько камер с двухэтажными кроватями, умывальниками и унитазами, помещение для охраны.

Первым собственником участка был петербуржец Владислав Велисевич. Однако журналисты считают, что он был лишь номинальным владельцем, а реально территорией управлял экс-глава оперчасти Следственного изолятора № 4 Ренат Алимзанов.