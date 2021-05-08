«Победа остаётся молодой»: в чём уникальность военного парада в Москве

В воскресенье, 9 мая, в Москве состоялся парад Победы. Он продолжался чуть более часа.

По брусчатке на Красной Площади в составе пеших парадных расчётов прошли свыше 12 тысяч человек, проехали десятки единиц боевой техники, в небе пролетели 76 самолётов и вертолётов.

Впервые торжества комментировал диктор Антон Сунцов, который сменил своего учителя Евгения Хорошевцева.

По Красной Площади прошли исповедующие буддизм казаки в составе Всевеликого войска Донского. Впервые в параде участвовала боевая машина «Тайфун-ПВО». Сразу три тяжёлых военно-транспортных вертолета Ми-26 пролетели над столицей, тогда как раньше в торжествах была задействована всего одна такая машина.

По окончании праздника сводный оркестр исполнил песню «Победа остаётся молодой».

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