Песков рассказал о контактах с ЕС по признанию сертификатов вакцинации

«Очень позитивными» назвал контакты с Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, решение будет принято в течение нескольких месяцев. Слова кремлёвского представителя передаёт ТАСС.

Были очень позитивные контакты, сейчас, скажем так, идёт анализ «домашних заданий. Это технологический процесс, и там много технологических разных задач, — рассказал Песков.

По его словам, есть основания полагать, что сторонам «удастся выйти на положительную динамику» и в течение «какого-то количества месяцев» прийти к взаимному признанию сертификатов.

В настоящее время РФ и ЕС ведут переговоры по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Российская вакцина «Спутник V» не получила разрешения Европейского агентства лекарственных средств для использования её на территории Евросоюза.

Ранее сообщалось о том, что Американская торговая палата попросила власти США признать сертификаты вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Обсуждение этого вопроса также проходило в начале октября в Женеве. По результатам переговоров в департамент здравоохранения и социальных служб США российской стороной было направлено письмо с предложением о взаимном признании сертификатов о профилактических прививках против коронавируса.