Песков: планы по проведению Путиным серии совещаний по ОПК уточняются

https://static.news.ru/photo/c787a486-9446-11ea-9099-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин проводит традиционные совещания по оборонной тематике два раза в год. На данный момент планы по проведению очередной сессии пока уточняются. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарю президента задали вопрос о том, собирается ли Путин провести эту сессию в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса или она состоится в Сочи, когда ситуация улучшится.

Пока планы уточняются, — цитирует Пескова ТАСС.

Несколько лет подряд в Сочи Путин проводит совещания по вопросам развития ОПК. Они проходят обычно весной и осенью. В них обычно принимают участие руководство Минобороны, главы отраслевых предприятий и министры смежных ведомств. Темами дискуссий становятся исполнение гособоронзаказа, поставки новейшей техники для Вооружённых сил РФ.

В 2019 году формат совещаний немного изменился. Президент, кроме встреч с руководством Вооружённых сил РФ, стал лично посещать предприятия ОПК.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин обсудил с главой «Роснефти» Игорем Сечиным меры государственной поддержки для сохранения объёма инвестиций компании.