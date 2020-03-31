https://static.news.ru/photo/322259fa-7384-11ea-8979-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Заразившийся COVID-19 житель Пермского края скончался в больнице и стал первой жертвой опасного вирусного заболевания в регионе. Об этом сообщил официальный Telegram-канал «Стоп коронавирус».

31 марта вечером в инфекционной больнице Перми умер пациент с подтверждённым диагнозом коронавирусная инфекция. У мужчины были сопутствующие тяжёлые заболевания, связанные с онкологией, — сказано в сообщении.

К 31 марта в России заражены 2336 человек. Жертвами нового типа коронавирусной инфекции, по последним данным, стали 19 человек. 142 пациентам удалось справиться с болезнью и выписаться из стационаров. Москва продолжает оставаться лидером по числу подхвативших коронавирусную инфекцию. В столице сейчас выявлено уже 387 новых случаев заболевания. Всего в мире COVID-19 заразились более 800 тысяч человек, более 38 тысяч умерли.

Как писал NEWS.ru, во вторник от коронавируса умер актёр из «Звёздных войн».