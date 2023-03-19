«Переживаю за бойцов»: Шагин повез в зону СВО бронежилеты и квадрокоптеры Актер Антон Шагин отправился в ДНР с гуманитарным грузом для российских военнослужащих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антон Шагин

Актер театра «Ленком» Антон Шагин отправился в ДНР с гуманитарным грузом. Об этом артист рассказал NEWS.ru 18 марта на вечере поэзии в Ленинской библиотеке, организованном арт-кластером «Таврида». Шагин пояснил, что «переживает за наших бойцов», поэтому сразу после выступления отправляется в ДНР, чтобы доставить им бронежилеты, квадрокоптеры и «много другого необходимого».

Я еду с гуманитарной помощью. Деньги, собранные под моим руководством «Общероссийским народным фронтом», уже потрачены, на них закуплены бронежилеты, квадрокоптеры и многое другое необходимое для наших бойцов. Всё это я еду передавать, — рассказал Антон Шагин.

Актер признался, что переживает и молится за своего брата Константина, который осенью прошлого года отправился в качестве добровольца в зону СВО. При этом Шагин отметил, что полностью поддерживает его решение.

По словам актера, он ежедневно следит за новостями о спецоперации, в частности — о событиях вокруг Артемовска, и знает, что там идут тяжелые бои.

Как все нормальные люди, переживаю за наших бойцов, которым желаю, разумеется, вернуться к семьям, вернуться живыми и с победой для нас всех, — подчеркнул Шагин.

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