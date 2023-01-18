«Переход на новый уровень»: военный эксперт рассказал о новом «Ратнике» Военный эксперт Артамонов рассказал о новой версии экипировки «Ратник»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный обозреватель Александр Артамонов отметил, что спецоперация выходит на новый уровень не только из-за кадровых перестановок, произошедших в командовании Генштаба ВС России, но и из-за технического развития экипировки и военной техники. В беседе с Pravda.Ru эксперт рассказал, что у России есть продвинутое обмундирование для военных «Ратник» и «Легионер», и выразил надежду, что когда-нибудь такая экипировка будет доступна для каждого штурмового пехотинца.

Комплект экипировки «Ратник» стоит около 50 тысяч рублей, уточнил Артамонов. Из преимуществ этого обмундирования он выделил легкий пластиковый экзоскелет, возможность нести вес до 50 кг, отопительные элементы и возможность связи. У последней версии «Ратника», по словам эксперта, на стекло забрала шлема выводится информация.

Также Михайловская артиллеристская академия предложила зооморфных роботов в форме собак с боевыми лазерами. Боевые лазеры ослепляют систему разведки противника. Это переход на новый уровень спецоперации, — рассказал эксперт.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о преимуществах новых танков четвертого поколения «Прорыв». По словам специалиста, новые боевые машины значительно модернизированы и имеют повышенный уровень защиты от применения противотанковых комплексов.