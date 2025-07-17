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17 июля 2025 в 11:55

Передача тысячи тел украинских военных попала на видео

Россия передала Украине еще 1000 тел солдат ВСУ. 17 июля 2025 год Россия передала Украине еще 1000 тел солдат ВСУ. 17 июля 2025 год Фото: Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

Кадры передачи тысячи тел украинских военных попали на видео, опубликованном агентством Ruptly. На кадрах можно увидеть фуры с рефрижераторами и участников процесса.

Судя по видео, мужчины в защитных белых костюмах выгружают из машин пакеты с телами. После этого тела передают в другие автомобили для обмена.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия 17 июля передала украинской стороне тела еще 1000 погибших военнослужащих ВСУ. По его словам, в обмен были возвращены 19 тел российских бойцов. Передача состоялась в рамках продолжения достигнутых в Стамбуле договоренностей.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал международное сообщество, включая администрацию США, усилить давление на Киев для возобновления прямых переговоров с Москвой. Он отметил важность посреднической роли американского лидера Дональда Трампа. По словам Пескова, на данный момент Киев воспринимает поддержку Запада как сигнал к продолжению боевых действий.

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