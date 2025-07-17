Передача тысячи тел украинских военных попала на видео

Кадры передачи тысячи тел украинских военных попали на видео, опубликованном агентством Ruptly. На кадрах можно увидеть фуры с рефрижераторами и участников процесса.

Судя по видео, мужчины в защитных белых костюмах выгружают из машин пакеты с телами. После этого тела передают в другие автомобили для обмена.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия 17 июля передала украинской стороне тела еще 1000 погибших военнослужащих ВСУ. По его словам, в обмен были возвращены 19 тел российских бойцов. Передача состоялась в рамках продолжения достигнутых в Стамбуле договоренностей.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал международное сообщество, включая администрацию США, усилить давление на Киев для возобновления прямых переговоров с Москвой. Он отметил важность посреднической роли американского лидера Дональда Трампа. По словам Пескова, на данный момент Киев воспринимает поддержку Запада как сигнал к продолжению боевых действий.