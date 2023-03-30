Пенсионер отправится в тюрьму из-за комментариев в соцсети Суд приговорил 63-летнего мужчину к семи годам тюрьмы за фейки об армии России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тимирязевский суд Москвы приговорил 63-летнего пенсионера Михаила С. к семи годам колонии общего режима по статье о распространении фейков в отношении Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти, передает ТАСС. Мужчина оставил два комментария в социальной сети «ВКонтакте», в которых содержалась ложная информация о действиях армии России.

Согласно информации стороны обвинения, Симонов оставил два комментария под чужими постами, где содержалось агрессивное отношение к руководству России и неприязнь к ходу спецоперации на Украине.

Суд признал виновным Михаила С. по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, — говорится в сообщении.

В материалах дела говорится, что осужденный жил в Белоруссии, где работал директором вагона-ресторана поезда дальнего следования. В ноябре 2022 года он приехал в Москву к своим близким, где его и арестовали.

В суде пенсионер заявил, что не собирался оскорблять российскую армию своими комментариями и не знал, что его страница во «ВКонтакте» открыта для просмотра всем пользователям.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что по данным на февраль 2023 года в России заведено 152 уголовных дела по факту дискредитации Вооруженных сил страны, к уголовной ответственности привлечено 136 лиц.