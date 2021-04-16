Пенсий в России не хватает на еду, пожаловалась гимнастка Хоркина

https://static.news.ru/photo/686f0024-9ff4-11eb-b0ae-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и бывший депутат Госдумы Светлана Хоркина пожаловалась на мизерные пенсии в России, которых «порой не хватает даже на еду».

Он рассказала, что некоторые спортсмены выживают только за счёт доплаты за олимпийское «золото».

Выплата очень помогает, особенно тем олимпийским чемпионам, которые стали для нас героями много лет назад, а сейчас на пенсии. У нас сегодня пенсии очень интересные, порой и на еду не хватает, — сказала спортсменка изданию «Собеседник».

Как писал ранее NEWS.ru, власти России обсуждают новый пакет социальных выплат для граждан, который может обойтись федеральному бюджету в сумму порядка 500 млрд рублей, или около 0,5% ВВП.

Решение о выплатах было принято на фоне прошедших массовых акций протеста, а также в преддверии выборов в Госдуму, писали СМИ. Согласно прогнозу Минэкономразвития, объём ВВП в 2021 году ожидается в размере 115,5 трлн рублей, 0,5% ВВП — это около 580 млрд рублей. Власти эту информацию пока официально не прокомментировали, а пресс-секретарь премьера Михаила Мишустина сказал, что ему неизвестно о подобных обсуждениях.