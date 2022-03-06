Патриарх Кирилл высказался о ситуации в Донбассе

В Донбассе уже восемь лет идёт подавление, истребление людей, а весь мир молчит, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после божественной литургии в храме Христа Спасителя. Он напомнил, что 6 марта православные верующие отмечают Прощёное воскресенье, и призвал всех к прощению грехов и обид, передаёт ТАСС.

Восемь лет в Донбассе идёт подавление, истребление людей. Восемь лет страданий, и весь мир молчит. <...> Мы знаем, что наши братья и сёстры реально страдают, более того, за свою верность Церкви могут пострадать, — сказал патриарх.

Священнослужитель подчеркнул, что в Прощёное воскресенье следует простить всем грехи и обиды, «в том числе и там, где это сделать очень тяжело, там, где люди воюют друг с другом». При этом он отметил, что прощение без справедливости — это капитуляция и слабость, поэтому прощение должно сопровождаться сохранением за собой права стоять на стороне света и божественных заповедей.

Священник Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) ранее в беседе с NEWS.ru призвал всех верующих Земли молиться за скорейшее начало переговоров по ситуации на Украине, где Вооружённые силы России проводят военную спецоперацию. Он подчеркнул, что «и наши, и украинцы, и англичане, и все» должны больше молиться ради примирения сторон.