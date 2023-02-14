Авиадебоширка закурила на борту, обнажила грудь и стала ломиться к пилотам Пассажирка рейса Ставрополь — Москва закурила на борту, обнажила грудь и стала ломиться к пилотам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

архивное фото

Пассажирка самолета компании «Аэрофлот», летящего из Ставрополя в Москву, устроила дебош на борту воздушного судна, сообщает Mash. Женщина закурила в туалете, потом обнажила свою грудь, а затем стала кричать, что все умрут, и начала ломиться в кабину пилота. Позднее нарушительницу одели и приковали хомутами к сиденью. В Сети был опубликован ролик с неуправляемой женщиной.

По данным Mash, все проблемы возникли из-за того, что женщина захотела покурить — она ушла в туалет и зажгла сигарету. После замечания от стюардессы она разделась и стала истошно кричать. Позднее нарушительница укусила стюардессу за плечо и не отпускала. На борту самолета находился известный телевизионный врач, который смог ее успокоить. Он наблюдал за пассажиркой до конца полета.

Накануне в МВД заявили о снижении числа дебоширов на авиарейсах в 2022 году, но авиаперевозчики не согласны с данными ведомства. В некоторых авиакомпаниях, напротив, рассказали об увеличении количества инцидентов. По мнению перевозчиков, необходимо ужесточить наказание за хулиганство в самолетах. С этим согласился глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. При этом он подчеркнул, что протоколы должны сопровождаться фото- и видеодоказательствами хулиганского поведения. Он также предложил создать единый реестр авиадебоширов, попадание в который затруднит покупку билетов.