МВД поспорило с авиаперевозчиками о числе дебоширов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В МВД заявили о снижении числа дебоширов на авиарейсах в 2022 году, но авиаперевозчики не согласны с данными ведомства, пишет «Коммерсант». В некоторых авиакомпания заявили об увеличении количества инцидентов. По мнению перевозчиков, необходимо ужесточить наказание за хулиганство в самолетах.

Согласно отчету Главного управления на транспорте МВД, в 2022 году число случаев хулиганского поведения авиапассажиров сократилось на 22%, до 1,85 тысячи. Наибольшее их число пришлось на долю Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска. К уголовное ответственности были привлечены 48 человек и 1,8 тысячи — к административной.

Ряд авиаперевозчиков с данными ведомства не согласны. В одной из компаний заявили, что число дебоширов в 2022 году выросло втрое по сравнению с 2021 годом. В другой признали, что число хулиганов уменьшилось, но лишь по причине снижения общего пассажиропотока.

Цифры от МВД не отражают реальный тренд, просто чем меньше пассажиров, тем меньше дебоширов, — рассказал собеседник.

Кроме того, перевозчики отметили, что разрешение применять для усмирения дебоширов наручники и нейлоновые ремни не снизило количество конфликтных пассажиров, а только защитило экипажи самолетов от обвинений в превышении полномочий.

В авиакомпаниях считают, что наказание за дебоши на борту следует ужесточить. С этим согласился глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. При этом он подчеркнул, что протоколы должны сопровождаться фото- и видеодоказательствами хулиганского поведения. Он также предложил создать единый реестр авиадебоширов, попадание в который затруднит покупку билетов.

Ранее пассажир авиарейса Екатеринбург — Чита был оштрафован на 650 тысяч рублей за пьяный дебош на борту. Хулиган нецензурно оскорблял пассажиров и экипаж воздушного судна, а также избил бортпроводника.