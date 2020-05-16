Отказ от теста при симптомах COVID-19 грозит штрафом до 40 тысяч рублей

Уклонение от тестирования на коронавирус при подозрении на это заболевание относится к ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия») и грозит штрафом от 15 до 40 тысяч рублей, разъяснили в МВД.
Также к ответственности могут привлекать вернувшихся из-за границы и не сообщивших об этом людей. Административная ответственность за уклонение от тестирования на коронавирус наступает при отказе от лабораторного обследования при появлении симптомов заболевания,
Бездействие выражается в невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению о возвращении в РФ, месте регистрации и фактического пребывания, обращению за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в случае появления любого ухудшения состояния здоровья, а также уклонении от обязательного лабораторного обследования, — сообщила пресс-служба МВД.
Как писал NEWS.ru ранее, департамент транспорта Москвы решил отменить штрафы автомобилистам, которые случайно ошиблись во время привязки номера автомобиля к цифровому пропуску.
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