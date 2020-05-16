Отказ от теста при симптомах COVID-19 грозит штрафом до 40 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/e902c5fa-9734-11ea-b7d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Уклонение от тестирования на коронавирус при подозрении на это заболевание относится к ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия») и грозит штрафом от 15 до 40 тысяч рублей, разъяснили в МВД.

Также к ответственности могут привлекать вернувшихся из-за границы и не сообщивших об этом людей. Административная ответственность за уклонение от тестирования на коронавирус наступает при отказе от лабораторного обследования при появлении симптомов заболевания, передаёт ТАСС.

Бездействие выражается в невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению о возвращении в РФ, месте регистрации и фактического пребывания, обращению за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в случае появления любого ухудшения состояния здоровья, а также уклонении от обязательного лабораторного обследования, — сообщила пресс-служба МВД.

Как писал NEWS.ru ранее, департамент транспорта Москвы решил отменить штрафы автомобилистам, которые случайно ошиблись во время привязки номера автомобиля к цифровому пропуску.