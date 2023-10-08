SHOT: отец клавишника «Руки Вверх!» заявил, что его сына убили

Фото: vk.com/capirin

Владимир Капырин

Отец клавишника «Руки вверх!» Владимира Капырина Дмитрий заявил Telegram-каналу SHOT, что музыканта убили. По данным канала, отец нашел тело сына в луже крови в его квартире в Кунцево, у Капырина была пробита голова, на теле зафиксированы многочисленные побои.

Отец Капырина сообщил SHOT, что незадолго до смерти музыкант поссорился с какими-то неизвестными людьми, которые позднее ему угрожали, после убийства Капырин-старший также обнаружил, что из квартиры сына пропали деньги и телефон.

По данным канала, судмедэксперты при этом определили, что Владимир скончался не от побоев, в связи с этим смерть определена как ненасильственная, отец музыканта соответствующее решение оспаривать не планирует, несмотря на уверенность в собственной версии.

Прощание с Владимиром Капыриным состоится 11 октября в Москве. Музыканта похоронят на семейном кладбище во Владимирской области.

О смерти Капырина стало известно 8 октября, ему было 36 лет. Родственники музыканта утверждают, что у него были проблемы с алкоголем. По данным Regnum, тело клавишника обнаружил его отец, который пытался привести сына в чувство. Его попытки не увенчались успехом, а скорой помощи оставалось констатировать лишь смерть мужчины.