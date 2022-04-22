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Встреча Великой субботы в Свято-Даниловом монастыре
Россия

Встреча Великой субботы в Свято-Даниловом монастыре

09:23, 24 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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23 апреля в преддверии светлого праздника Пасхи на территории московского Свято-Данилова монастыря состоялся ряд праздничных мероприятий. Десятки верующих собрались на площади старейшего столичного монастыря утром, чтобы освятить православную выпечку, а также отстояли литургию Великой субботы в Троицком соборе и исповедь в храме Рождества Иоанна Предтечи.

Вечером же православные москвичи могли присутствовать на чтении книг Деяний Святых Апостолов, а в 23:00 прошла Пасхальная полунощница.

О том, как проходили религиозные службы в старейшем столичном монастыре — в фоторепортаже NEWS.ru.

Освящение куличей в Свято-Даниловом монастыре в праздник Великой субботы

Сергей Булкин/NEWS.ru

Освящение куличей в Свято-Даниловом монастыре в праздник Великой субботы

Сергей Булкин/NEWS.ru

Освящение куличей в Свято-Даниловом монастыре в праздник Великой субботы

Сергей Булкин/NEWS.ru

Освящение куличей в Свято-Даниловом монастыре в праздник Великой субботы

Сергей Булкин/NEWS.ru

Освящение куличей в Свято-Даниловом монастыре в праздник Великой субботы

Сергей Булкин/NEWS.ru

Освящение куличей в Свято-Даниловом монастыре в праздник Великой субботы

Сергей Булкин/NEWS.ru

Освящение куличей в Свято-Даниловом монастыре в праздник Великой субботы

Сергей Булкин/NEWS.ru

Освящение куличей в Свято-Даниловом монастыре в праздник Великой субботы

Сергей Булкин/NEWS.ru

Освящение куличей в Свято-Даниловом монастыре в праздник Великой субботы

Сергей Булкин/NEWS.ru

Освящение куличей в Свято-Даниловом монастыре в праздник Великой субботы

Сергей Булкин/NEWS.ru

Освящение куличей в Свято-Даниловом монастыре в праздник Великой субботы

Сергей Булкин/NEWS.ru

Богослужение в Даниловом монастыре

Сергей Булкин/NEWS.ru

Богослужение в Даниловом монастыре

Сергей Булкин/NEWS.ru

Богослужение в Даниловом монастыре

Сергей Булкин/NEWS.ru

Богослужение в Даниловом монастыре

Сергей Булкин/NEWS.ru

Богослужение в Даниловом монастыре

Сергей Булкин/NEWS.ru

Богослужение в Даниловом монастыре

Сергей Булкин/NEWS.ru

Богослужение в Даниловом монастыре

Сергей Булкин/NEWS.ru

Богослужение в Даниловом монастыре

Сергей Булкин/NEWS.ru

Богослужение в Даниловом монастыре

Сергей Булкин/NEWS.ru

Богослужение в Даниловом монастыре

Сергей Булкин/NEWS.ru

Богослужение в Даниловом монастыре

Сергей Булкин/NEWS.ru

Богослужение в Даниловом монастыре

Сергей Булкин/NEWS.ru

Богослужение в Даниловом монастыре

Сергей Булкин/NEWS.ru

Богослужение в Даниловом монастыре

Сергей Булкин/NEWS.ru

Богослужение в Даниловом монастыре

Сергей Булкин/NEWS.ru

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