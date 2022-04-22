Встреча Великой субботы в Свято-Даниловом монастыре

{{photo-big-28ed2202-b716-11ec-9fbd-96000091f725}}В храме Христа Спасителя прошло отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, его провёл лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Прощание с политиком будет проходить в Колонном зале Дома Союзов на Большой Дмитровке с 11 до 13 часов, после чего он будет похоронен на Новодевичьем кладбище. На церемонию приехал и президент России Владимир Путин.

Владимир Вольфович был депутатом Госдумы РФ все восемь созывов. Жириновский несколько раз баллотировался на пост президента России, но не поднимался выше третьего места. Известный своим экспрессивным поведением и яркими высказываниями,...