Встреча Великой субботы в Свято-Даниловом монастыре

23 апреля в преддверии светлого праздника Пасхи на территории московского Свято-Данилова монастыря состоялся ряд праздничных мероприятий. Десятки верующих собрались на площади старейшего столичного монастыря утром, чтобы освятить православную выпечку, а также отстояли литургию Великой субботы в Троицком соборе и исповедь в храме Рождества Иоанна Предтечи.
Вечером же православные москвичи могли присутствовать на чтении книг Деяний Святых Апостолов, а в 23:00 прошла Пасхальная полунощница.
О том, как проходили религиозные службы в старейшем столичном монастыре — в фоторепортаже NEWS.ru.
Освящение куличей в Свято-Даниловом монастыре в праздник Великой субботы
Сергей Булкин/NEWS.ru
Освящение куличей в Свято-Даниловом монастыре в праздник Великой субботы
Сергей Булкин/NEWS.ru
Освящение куличей в Свято-Даниловом монастыре в праздник Великой субботы
Сергей Булкин/NEWS.ru
Освящение куличей в Свято-Даниловом монастыре в праздник Великой субботы
Сергей Булкин/NEWS.ru
Освящение куличей в Свято-Даниловом монастыре в праздник Великой субботы
Сергей Булкин/NEWS.ru
Освящение куличей в Свято-Даниловом монастыре в праздник Великой субботы
Сергей Булкин/NEWS.ru
Освящение куличей в Свято-Даниловом монастыре в праздник Великой субботы
Сергей Булкин/NEWS.ru
Освящение куличей в Свято-Даниловом монастыре в праздник Великой субботы
Сергей Булкин/NEWS.ru
Освящение куличей в Свято-Даниловом монастыре в праздник Великой субботы
Сергей Булкин/NEWS.ru
Освящение куличей в Свято-Даниловом монастыре в праздник Великой субботы
Сергей Булкин/NEWS.ru
Освящение куличей в Свято-Даниловом монастыре в праздник Великой субботы
Сергей Булкин/NEWS.ru
Богослужение в Даниловом монастыре
Сергей Булкин/NEWS.ru
Богослужение в Даниловом монастыре
Сергей Булкин/NEWS.ru
Богослужение в Даниловом монастыре
Сергей Булкин/NEWS.ru
Богослужение в Даниловом монастыре
Сергей Булкин/NEWS.ru
Богослужение в Даниловом монастыре
Сергей Булкин/NEWS.ru
Богослужение в Даниловом монастыре
Сергей Булкин/NEWS.ru
Богослужение в Даниловом монастыре
Сергей Булкин/NEWS.ru
Богослужение в Даниловом монастыре
Сергей Булкин/NEWS.ru
Богослужение в Даниловом монастыре
Сергей Булкин/NEWS.ru
Богослужение в Даниловом монастыре
Сергей Булкин/NEWS.ru
Богослужение в Даниловом монастыре
Сергей Булкин/NEWS.ru
Богослужение в Даниловом монастыре
Сергей Булкин/NEWS.ru
Богослужение в Даниловом монастыре
Сергей Булкин/NEWS.ru
Богослужение в Даниловом монастыре
Сергей Булкин/NEWS.ru
Богослужение в Даниловом монастыре
Сергей Булкин/NEWS.ru