Основатель Pink Floyd призвал помнить о победе СССР над нацизмом

https://static.news.ru/photo/6cec9a80-b643-11ea-9e2d-fa163e074e61_660.jpg Роджер Уотерс Фото: Andres Pantoja/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из основателей легендарной рок-группы Pink Floyd, басист Роджер Уотерс призвал страны Запада не забывать, что СССР внёс ключевой вклад в разгром нацистской Германии.

Мы уделяем слишком мало внимания тому факту, что именно русские разгромили нацистов и выиграли Вторую мировую войну для всего остального мира, — заявил Уотерс.

По его словам, русский народ принёс величайшую жертву, чтобы победить нацистов. Музыкант считает, что Запад должен всегда помнить об этом, особенно когда «трясёт» перед РФ оружием или негативно высказывается о ней. Уотерс считает антироссийские настроения в некоторых странах Запада «совершеннейшим безумием», передаёт RT.

24 июня в Москве прошёл парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие было перенесено с 9 мая из-за пандемии коронавируса. На брусчатку Красной площади выходили более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники и 75 единиц авиации. Гостями парада стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на Красной площади были приняты все необходимые меры эпидемиологической защиты.

NEWS.ru писал, что парад Победы впервые снимали со спецэффектами. Особенно зрителям запомнился момент, когда камера «влетела» в дуло танка. Сначала был снят общий план, после чего камера сквозь дуло «прошла» внутрь боевой машины и показала, что происходит внутри военной техники. Именно в этот момент применялась компьютерная графика.