Опубликовано видео пусков комплексами «Искандер-М»

Видео ракетных пусков комплексами «Искандер-М» во время оперативно-специального сбора в Астраханской области появилось в Сети.
Сбор проходил на полигоне Капустин Яр. На кадрах съёмки,
Во время учений экипажами были отработаны нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое. Удары наносились по поступающим в режиме реального времени данным от беспилотников «Орлан-10». По данным Минобороны РФ, все условные цели, находившиеся на расстоянии 90 км, были поражены с высокой точностью.
Как писал NEWS.ru ранее, министр обороны России Сергей Шойгу рассказал подробности о проведении внезапной проверки войск. Она прошла во время пандемии коронавируса. По его словам, такой контроль показал высокую боеспособность армии.
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