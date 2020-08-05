Опубликовано видео пусков комплексами «Искандер-М»

https://static.news.ru/photo/d65e8ac2-d7a5-11ea-8e99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Видео ракетных пусков комплексами «Искандер-М» во время оперативно-специального сбора в Астраханской области появилось в Сети.

Сбор проходил на полигоне Капустин Яр. На кадрах съёмки, опубликованной каналом «Звезда» видно, как экипажи комплексов готовятся к стрельбам и наносят удар по объектам условного противника.

Во время учений экипажами были отработаны нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое. Удары наносились по поступающим в режиме реального времени данным от беспилотников «Орлан-10». По данным Минобороны РФ, все условные цели, находившиеся на расстоянии 90 км, были поражены с высокой точностью.

Как писал NEWS.ru ранее, министр обороны России Сергей Шойгу рассказал подробности о проведении внезапной проверки войск. Она прошла во время пандемии коронавируса. По его словам, такой контроль показал высокую боеспособность армии.