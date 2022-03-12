Около 35% россиян запланировали оформить карту «Мир — UnionPay»

В связи с блокировкой возможности проведения операций по российским картам Visa и Masterсard, 35% россиян запланировали оформить карту «Мир — UnionPay». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

По данным исследования, аналитики пришли к выводу, что «35% россиян планируют оформить карту „Мир — UnionPay“ с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира». 37% респондентов отметили, что им подобная карта не понадобится, оставшиеся 28% воздержались от ответа.

Всего в опросе компании приняли участие 1600 жителей России из разных округов страны.

Одиннадцать российских банков оформляют карты на китайской платёжной системе UnionPay. Данная карта действует в почти 180 странах мира, некоторые организации оформляют кобейджинговую «Мир»-UnionPay. Интерес к китайской платёжной системе вырос после того, как Visa и Mastercard ограничили работу с российскими клиентами. В результате в выходные дни наблюдался ажиотажный спрос на карты КНР.

Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом россиянам можно оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay. Такой совет дали в пресс-службе национальной системы платёжных карт (НСПК) в связи с ранее объявленным решением систем Visa и MasterCard приостановить свою деятельность в России из-за ситуации на Украине.

Ранее президент США Джо Байден приветствовал решение платёжных систем Visa и MasterCard приостановить свою работу в России. Об этом американский лидер заявил в беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил Белый дом.