Байден приветствовал решение Visa и Mastercard приостановить работу в РФ

Президент США Джо Байден приветствовал решение платёжных систем Visa и MasterCard приостановить свою работу в России. Об этом американский лидер заявил в беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил Белый дом.

Президент Байден отметил продолжающиеся усилия, которые предпринимают США, их союзники и партнёры, а также частный сектор для того, чтобы повысить для России издержки её агрессии на Украине. В частности, он приветствовал решение <...> Visa и Mastercard приостановить оказание услуг в России, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что американская компания Visa начала работу над прекращением транзакций на территории России. Выпущенные в России карты не будут работать за пределами страны.

Также о приостановке операций на территории РФ сообщила американская финансовая корпорация MasterCard. В компании заявили, что прекращают оказание услуг в РФ в связи с принятыми ранее в отношении страны санкциями.

При этом карты, выпущенные в России, продолжат функционировать внутри страны как и раньше, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах с ними совершать будет нельзя.

«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Под ограничения попали несколько крупнейших российских банков. Ряд государственных компаний оказались в затруднении относительно привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». Страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для самолётов РФ.