Одиннадцать российских банков подали заявки на карты UnionPay

Одиннадцать российских банков оформляют карты на китайской платёжной системе UnionPay. Об этом сообщается на сайте банковской платформы, пишут «Известия».
Карта
О планах по эмиссии карт заявили «Сбер», Альфа-Банк, Тинькофф банк. Сейчас такую возможность прорабатывают ВТБ, «Хоум Кредит», Экспобанк, МКБ. На сегодня UnionPay стал для российских держателей карт единственным способом расплачиваться за рубежом.
Ранее в пресс-службе национальной системы платёжных карт (НСПК) в связи с ранее объявленным решением систем Visa и MasterCard приостановить свою деятельность в России из-за ситуации на Украине дали совет, как теперь расплачиваться за рубежом. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом россиянам можно оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay.