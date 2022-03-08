Одиннадцать российских банков подали заявки на карты UnionPay

Одиннадцать российских банков оформляют карты на китайской платёжной системе UnionPay. Об этом сообщается на сайте банковской платформы, пишут «Известия».

Карта действует в почти 180 странах мира, некоторые организации оформляют кобейджинговую «Мир»-UnionPay. Интерес к китайской платёжной системе вырос после того, как Visa и Mastercard ограничили работу с российскими клиентами. В результате в выходные дни наблюдался ажиотажный спрос на карты КНР.

О планах по эмиссии карт заявили «Сбер», Альфа-Банк, Тинькофф банк. Сейчас такую возможность прорабатывают ВТБ, «Хоум Кредит», Экспобанк, МКБ. На сегодня UnionPay стал для российских держателей карт единственным способом расплачиваться за рубежом.

Ранее в пресс-службе национальной системы платёжных карт (НСПК) в связи с ранее объявленным решением систем Visa и MasterCard приостановить свою деятельность в России из-за ситуации на Украине дали совет, как теперь расплачиваться за рубежом. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом россиянам можно оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay.