Около 214 тысяч человек остаются под наблюдением из-за коронавируса в РФ

В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом остаются около 214 тысяч человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Под медицинским наблюдением в России остается 214 тыс. человек, — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве отметили, что с начала эпидемии в России было проведено более 3,9 миллиона тестов на COVID-19. За сутки была сделана 221 тысяча тестов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество тестирований на коронавирусную инфекцию в Москве увеличилось до 40 тысяч в сутки, писал NEWS.ru.
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