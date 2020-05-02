Около 214 тысяч человек остаются под наблюдением из-за коронавируса в РФ

https://static.news.ru/photo/099dc72e-8c40-11ea-ace3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом остаются около 214 тысяч человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Под медицинским наблюдением в России остается 214 тыс. человек, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что с начала эпидемии в России было проведено более 3,9 миллиона тестов на COVID-19. За сутки была сделана 221 тысяча тестов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество тестирований на коронавирусную инфекцию в Москве увеличилось до 40 тысяч в сутки, писал NEWS.ru.