Обязательную вакцинацию студентов ввели в 16 регионах России

16 регионов России ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет. Ещё пять регионов будут требовать прививку для прохождения практики вне стен учебного заведения, пишет РИА Новости.

Обязательная вакцинация для студентов введена в Амурской, Владимирской, Курской, Иркутской, Волгоградской, Томской, Кемеровской и Архангельской областях, Пермском и Краснодарском краях, Калмыкии, Дагестане, Марий Эл, Адыгее, Бурятии и Туве. Прививка для прохождения практики понадобится в Санкт-Петербурге, Татарстане, Астраханской, Нижегородской и Калужской областях.

Часть регионов ввела обязательную вакцинацию для студентов ещё летом. Амурская, Владимирская, Иркутская, Кемеровская и Томская области, Пермский и Краснодарский края, Адыгея, Калмыкия и Дагестан требуют прививку с октября, с ноября к ним присоединилась Курская область.

Амурская область требует от студентов пройти вакцинацию до 15 декабря, непривитых с 1 декабря будут отправлять на дистанционку. В Курской области пройти вакцинацию необходимо до 15 января.

Ранее главный санитарный врач Кировской области расширила перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса. В него вошли пожилые в возрасте 60 лет и старше, проживающие в организациях соцобслуживания, а также страдающие хроническими заболеваниями.