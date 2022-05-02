Объявленные персонами нон грата бельгийские дипломаты покинули Россию

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Бельгийские дипломаты, которых ранее объявили персонами нон грата в России, покинули Москву, пишет агентство Belga. Отмечается, что всего 12 сотрудников посольства Бельгии и их семьи вылетели на борту военно-транспортного самолета бельгийских ВВС. Власти Бельгии отправили военный транспортник, так как между странами отсутствует регулярное авиасообщение.

12 сотрудников посольства, против которых была принята эта мера, уже вернулись в Бельгию, — сказано в публикации.

В МИД Бельгии сообщили, что посольство продолжит свою работу, несмотря на сокращение числа сотрудников.

Сенатор Алексей Пушков ранее назвал Европу заложницей антироссийской политики из-за её позиции по поставкам российского газа. Он указал на то, что воля политиков пересиливает экономическое благополучие и её потребности. В своём Telegram-канале он привёл в пример Финляндию и Германию, которые приняли решение отказаться от российского топлива. Он призвал подумать о новых рынка сбыта для российских энергоресурсов.

У европейских стран недостаточно альтернатив для замены российского природного газа, чтобы не допустить серьёзных экономических проблем будущей зимой, написала ранее газета Washington Post. В статье сказано, что даже при отказе от энергоресурсов из России Европе придётся заплатить за более дорогое топливо из других стран.