В Минпросвещения опровергли слух, что детей без прививки не пустят в школу

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов опроверг слухи о том, что непривитых детей не пустят в школу с началом учебного года. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, новый учебный год начнётся по расписанию и пройдёт в обычном формате.

1 сентября, День знаний, он пройдет очно, в традиционном формате, все школы готовы сегодня к приёму 17 миллионов школьников, — заявил Кравцов.

С учётом эпидемиологической ситуации в стране будут введены новые меры противодействия распространения инфекции. Рекомендации Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения будут строго исполняться для обеспечения здоровья школьников. Министр просвещения отметил, что точное следование этим рекомендациям поможет обеспечить очный формат обучения в школе. Слухи об обязательной вакцинации среди школьников и о том, что их не допустят до занятий не имеет под собой оснований, подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что Сергей Кравцов заявил, что в российских школах «больше никогда не будет дистанционного обучения». По словам министра, ни Министерство просвещения, ни Министерство цифрового развития не планируют вводить дистанционный формат обучения.