Кравцов: в России больше «никогда не будет» дистанционного обучения

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил, что в России больше «никогда не будет» дистанционного формата обучения в школах и вузах. Подробнее об этом пишет ТАСС.

Ни у Министерства просвещения, ни у Министерства цифрового развития нет никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение. Никаких. И никогда не будет. И пример тому — очный формат обучения в прошлом учебном году. Да, действительно, в позапрошлом учебном году это была вынужденная мера, когда мы перешли на формат домашнего обучения. Но, когда ситуация позволила, мы вернулись к очному обучению. И мы начнём первое сентября тоже в очном режиме, — отрезал Кравцов.

По мнению главы Минпросвещения, информационные технологии необходимы для развития образования в целом, к тому же они могут помочь учителю улучшить свою программу обучения при помощи гаджетов или возможностей Сети. Однако это, по мнению Кравцова, носит рекомендательный характер и может отталкиваться исключительно от изначальной методологии педагога.

Ранее родители России потребовали отставки Сергея Кравцова в связи с тем, что глава Минпросвещения якобы собирается провести цифровизацию образования.